Государства-члены будут обсуждать дополнительные меры против России из-за отравления в Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, передает со ссылкой на AFP.

Меркель сообщила, что британский премьер Тереза ​​Мэй поделилась на саммите ЕС “надежными выводами”, которые практически не оставляют сомнений в ответственности Москвы за первое со времен Второй мировой войны использования нервно-паралитического вещества в Европе.

Она также добавила, что: “Мы считаем, что результаты уже очень обоснованными, и это никто не поставил под сомнение. Мы согласились — по крайней мере, Германия и Франция — что дополнительные реакции необходимы в дополнение к отзыву посла”.

Как сообщал Мэй, Макрона и Меркель договорились об ответе России из-за “дела Скрипаля”.

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