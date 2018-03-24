Жители дома-убийцы, на ул. Милютенка 23-А хотят переехать, ведь дом аварийный. Однако жители тех "хрущевок", где условия для жизни более благоприятные, менять место жительства не хотят.

"У нас нет вытяжки. Пробивают чтобы немного высыхали. Это все бежит по трубам: труба прорвется и потечет моча", - рассказала жительница дома Мария Максимчук, передает со ссылкой на .

Мария живет в одном из 106 аварийных домов. По ее словам, из-за грибка и плохих условий проживания много соседей болеют туберкулезом и раком легких. Однако менять место жительства хотят не все.

"Нет! Лучше бы их утеплили, изменили крышу. Что нам дадут? Пустые панели?", - сказала жительница Татьяна.

39 видов грибка на стенах и аварийная канализация. Дом на Милютенка, 23-А санитарные врачи называют убийцей. За последние три года в доме погибли по меньшей мере 60 человек.

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