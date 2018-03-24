Закон об Антикоррупционном суде Верховная рада (ВР) Украины должна принять до мая. Об этом сказал председатель парламенту в интервью, передает со ссылкой на .

"До мая парламент должен принять этот закон. Это было, есть и будет одной из главных прерогатив для работы Верховной рады Украины, потому что этим законом мы действительно завершаем нашу антикоррупционную реформу, создав и НАБУ и САП, создав открытые доступы к различных фондам и различным ресурсам, введя е-декларирование. Теперь наша ключевая задача, чтобы независимые антикоррупционные органы могли отстаивать свои дела в антикоррупционном суде, у которого будет доверие и общества, и наших международных партнеров", - подчеркнул он.

Парубий не исключает, что работа и дискуссия по законопроекту об Антикоррупционном суд будет масштабным, и "возможно, придется выделить два дня на рассмотрение этого документа".

"По состоянию на сегодня профильный Комитет проработал до тысячи поправок к закону об антикоррупционном суд, и еще их будет примерно полторы тысячи", - отметил председатель парламента.

По его словам, законопроект будет представлен на рассмотрение парламента, как только Комитет завершит свою работу.

"Комитет должен провести ее очень профессионально, профессионально, чтобы большинство дискуссий мы смогли снять еще на уровне Комитета, чтобы в сессионном зале мы смогли определиться и проголосовать действительно по ключевым вопросам", - сказал он.

Парубий добавил, что по нескольким вопросам, в частности, и из рекомендаций Венецианской Комиссии, в зале будет дискуссия и "придется принимать окончательное конечное решение о саму философию и саму структуру Антикоррупционного суда".

Напомним, ранее Парубий отмечал, что законопроект о Антикоррупционном суде (АКС) может быть принят непосредственно перед Пасхой или в неделю после Пасхи.

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