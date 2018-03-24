Правоохранители расследуют дело о возможном незаконном завладении имуществом завода АТЕК.

На сайте Нацполиции Украины отметили, что проверяют возможные факты завладения на общую сумму более 54 млн. грн,передает со ссылкой на .

"Сегодня, 23 марта такой комплекс необходимых действий следователи Главного управления Нацполиции проводят по процессуального руководству Генеральной прокуратуры Украины и на основании судебных решений - на территории нескольких регионов страны", - отметили в ведомстве.

Полицейские, которые утром проводили обыски на базе "Национального корпуса" и полка "Азов", покинули территорию завода "Атек". Полицейские выехали с территории через один из боковых выездов. На завод зашли активисты.

На месте присутствует руководитель "Национального корпуса" Андрей Белецкий. Вызвали полицию из Святошинского райотдела и написали заявление об исчезновении при обыске личных вещей людей, заявил он.

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