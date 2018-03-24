|Из-за решения Верховного суда в Барселоне начались беспорядки
|24.03.2018 05:13
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В Барселоне в результате беспорядков на митинге после решения Верховного суда Испании пострадали 27 человек. Об этом сообщает со ссылкой на издание El Mundo и El Pais.
“Ряд митингующих стали бросать бутылки и зажигать дымовые шашки”, — говорится в сообщении. Участники акции пытались прорвать оцепление полиции у здания администрации правительства Каталонии.
Всего в протестных акциях по данным правоохранителей принимают участие не менее 10 тысяч человек.
Ранее стало известно, что высший суд Испании выдал европейский ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и еще четырех политиков, которые покинули Испанию. Дело касается референдума, проведенного в автономии в октябре прошлого года и с заключением под стражу ряда чиновников бывшей администрации Женералитата Каталонии.
Пучдемон сейчас находится в Брюсселе.
Как сообщал под стражу взяты 5 каталонских политиков, обвиняемых в мятеже.