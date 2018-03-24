Ведущие европейские сборные мира по футболу Германия и Испания провели контрольный поединок в рамках подготовительного процесса к предстоящему чемпионату мира, который пройдет летом этого года, передает

Болельщиков “бундестим” в Дюссельдорфе на 6 минуте огорчил нападающий “Валенсии” Родриго, который воспользовался проникающим пасом от Иньесты и переиграл Тер Штегена — 0:1. В дальнейшем хозяева начали давить “фурию роху” и на 35 минуте выровняли положение. Хедира ассистировал Томасу Мюллеру, который отметился эффектным дальним голом — 1:1.

На старте следующей половины Де Хеа спас команды двумя сейвами после острых дальних ударов от Дракслера и Гюндогана. Впоследствии испанцев спасла перекладина после удара головой Хуммельса. У гостей можно отметить удар Иско после прострела, который завершился сейвом Тер Штегена, а также прессинг испанцев закончился потерей мяча “бундестим” у своих ворот, но на удар Диего Косты в прыжке постелился один из защитников. Как итог — 1:1.

Стоит отметить, что Германия в настоящее время занимает первое место в рейтинге сборных ФИФА, а Испания — шестое.

Заметим, что на групповом этапе ЧМ-2018 Испанию ожидают противостояния с Португалией, Ираном и Марокко. Германия, в свою очередь, сыграет с Южной Кореей, Швецией и Мексикой.

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