В 2018 году минимальная зарплата должна быть не 3,7 тыс. грн, а 4 тыс. грн.

"Минимальная зарплата должна быть 4 тысячи гривен. Средняя - вырасти до 10 тысяч", - заявил президент , передает со ссылкой на .

Он отметил, что стоимость рабочей силы должна быть конкурентоспособной с европейскими странами.

"Со своей стороны правительство сделает все возможное для этого. Кроме того, есть все условия, чтобы перевести зарплату из конвертов к выплатам", - добавил он.

С 1 января 2018 года минимальная заработная плата украинцев выросла с 3200 грн до 3723 грн.

В первой десятке областей, которые отличились наибольшим приростом зарплаты, 6 областей - западные. Так, в 4-м квартале 2017 года средняя зарплата в Черновицкой области выросла на 26%. В Закарпатской - на 19%, в Волынской - на 23% .В Черниговской области средняя зарплата выросла только на 12%, в Николаевской - 11%, Херсонской - 8%. Такая разница в зарплатах связана с тем, что между жителей западных областей больше заробитчан. Поэтому работодатели сдерживая трудовую миграцию за границу, повышают выплаты.

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