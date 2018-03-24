Американская социальная сеть Tumblr удалила 84 аккаунта, связанных с российским правительством и кампанией "по дезинформации" на президентских выборах в США в 2016 году. Об этом сообщает со ссылкой на обращение пресс-службы администрации сервиса блогов.

“Мы удалили все аккаунты и проинформировали правоохранительные органы”, — говорится в сообщении. Компания работала также вместе с Минюстом, в результате удалось найти 13 человек, которые работают в Агентстве интернет-исследований (Internet Research Agency).

Всего, по данным соцсети, в Агентстве IRA работают более 1 тыс. человек.

“Цель IRA — посеять раздор и недовольство в странах, на которые они нацелены. Крайне сложно выявить, поскольку это не спам-боты. Это настоящие люди, которых обучают и которым платят за распространение пропаганды”, — говорится в сообщении.

В свои дальнейших шагах Tumblr намерена извещать пользователей, если они поставят “нравится” на фотографии подобного фейкового аккаунта, отправят сообщения и будут как-нибудь еще взаимодействовать с пользователем от IRA.

Как сообщал СБУ заблокировала в соцсети фейковые аккаунты в поддержку “ЖНР”.

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