Команда украинского нападающего Андрея Михнова “Юность-Минск” стала первым финалистом розыгрыша плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею, сообщает со ссылкой на пресс-службу клуба.

В пятом поединке полуфинальной серии “Юность” нанесла поражение хоккеистам “Шахтера” из города Солигорск — 5:2. В активе нашего земляка результативная передача и заключительный, 5-й гол в пустые ворота противника.

Таким образом, счет в серии стал 4:1 в пользу “Юности”. В первом круге “красно-синие” победили ХК “Лида” — 4:0. Всего для “Юности” это пятый конец подряд. Команда семь раз становилась чемпионом Беларуси.

Отметим, что в другой полуфинальной паре “Неман” — “Динамо-Молодечно” счет 3:2.

Заметим, что Михнов занимает 2-ю строчку в бомбардирской гонке плей-офф ЧБ — 12 очков (4 гола и 8 результативных передач).

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