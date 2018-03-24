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Против вступления Сербии в Североатлантический альянс высказались 84% жителей страны, показал опрос Института по европейским делам. Результаты исследования, в ходе которого было опрошено 1203 жителя Сербии, опубликованы на сайте организации, передает

За членство Сербии в НАТО высказались 10% опрошенных, еще 6% затруднились ответить.

За сотрудничество с блоком высказались 18%, 68% заявили, что Сербия не получит никакой пользы от сотрудничества с НАТО.

Причинами бомбардировок 1999 года 17,4% участников опроса назвали политику тогдашнего президента Югославии Слободана Милошевича, еще 15,2% — интересы США, Запада и мировых держав, 12,6% — изгнание сербов из Косово, 10,5% опрошенных — захват территории Косово и отделение его от Сербии.

При этом 62% респондентов заявили, что они не приняли бы извинения от НАТО за бомбардировки, готовы принять извинения 31% опрошенных, 7% затруднились ответить.

Как сообщал , НАТО отмечает успехи Украины на пути к членству в Альянсе.

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