В Одесской области задержали микроавтобус Sprinter с российской военной символикой.

Вещи, которые пропагандируют армию Росии, обнаружили Белгород-Днестровские пограничники,передает со ссылкой на .

В автобусе, который следовал по маршруту "Санкт-Петербург - Тирасполь", правоохранители нашли наручные часы, настенные календари, грамоты, а также брошюру "Основы победы в бою" и прочее. На всех предметах была символика Вооруженных сил Западного военного округа . Водителем микроавтобуса был гражданин Молдовы. Он объясняет, что только перевозил эти вещи, как посылку и они не принадлежат ему.

Пограничники направили сообщение о правонарушении в соответствующие правоохонные органы. Все вещи с запрещенной символикой были изьяты.

В столичном супермаркете нашли детские игрушки с российской символикой, которые пропагандируют российские спецслужбы и российские силовые структуры. Все предметы изъяли из продажи.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира