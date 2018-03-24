Погода, Новости, загрузка...
За прошедшие сутки боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ
24.03.2018 06:59

За прошедшие сутки боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ

За прошедшие сутки боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ

За минувшие сутки боевики трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на донецком направлении, сообщили в пресс-центре штаба АТО в субботу утром.

За прошедшие сутки боевики продолжали нарушать условия полного прекращения огня осуществив три обстрела: один по населенному пункту и два по укреплениям ВСУ.

На донецком направлении из 120-мм минометов боевики обстреляли Авдеевку. В целом по населенному пункту они выпустили шесть мин. Вследствие огня частично разрушены приусадебный дом и хозяйственная постройка. Пострадавших между гражданского населения нет.

Также около полуночи боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским позициям близко Марьинки, а минометы калибра 82-мм применили неподалеку Каменки. В результате обстрелов ни один украинский солдат не пострадал.

"На луганском направлении в течение суток сохранялась тишина", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить