За прошедшие сутки боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ

За минувшие сутки боевики трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на донецком направлении, сообщили в пресс-центре штаба АТО в субботу утром.

За прошедшие сутки боевики продолжали нарушать условия полного прекращения огня осуществив три обстрела: один по населенному пункту и два по укреплениям ВСУ.

На донецком направлении из 120-мм минометов боевики обстреляли Авдеевку. В целом по населенному пункту они выпустили шесть мин. Вследствие огня частично разрушены приусадебный дом и хозяйственная постройка. Пострадавших между гражданского населения нет.

Также около полуночи боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским позициям близко Марьинки, а минометы калибра 82-мм применили неподалеку Каменки. В результате обстрелов ни один украинский солдат не пострадал.

"На луганском направлении в течение суток сохранялась тишина", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук.