Убийца сестры Ирины Ноздровськои Дмитрий Россошанский может выйти на свободу по амнистии уже 27 марта. Его приговорили к 7 годам тюрьмы за смертельное под Киевом.

Об этом 23 марта заявила Анастасия Ноздровська, дочь убитой правозащитницы, передает со ссылкой на .

По словам Анастасии, прокуратура Киевской области не внесла отягчающие обстоятельства дела в обвинительный акт. В частности, о том, что Дмитрий Россошанский был в состоянии наркотического опьянения во время , в котором погибла Светлана Сапатинська.

Дочь убитой юристки Ирины Ноздровской Анастасия пожаловалась на угрозы в соцсетях. Ей постоянно пишут в комментарии, в личные сообщения, там "ты хочешь к маме?", "тебе, собаке, сказали, как себя вести, что нужно говорить, а ты мутиш воду".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира