Товарищескую встречу между сборными Украины и Японии по футболу проведет бригада рефери из Бельгии. Об этом сообщает ФФУ, передает

Встреча проведет бригада рефери из Бельгии во главе с 29-летним уроженцем Беверена Бартом Вертентеном, который получил статус арбитра ФИФА в 2014 году.

На линиях ему будут помогать Рин Ванизере и Ив де Неве. В качестве резервного арбитра выступит Лоуренс Виссер.

Кроме того добавим, товарищеский поединок Япония — Украина пройдет 27 марта в бельгийском Льеже на стадионе “Морис Дюфран”.

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