За последние сутки подразделения ГСЧС осуществили 1 486 выездов на вызовы для ликвидации опасных ситуаций. Об этом сообщает со ссылкой на оперативную справку ДСНС Украины в сутки.

“Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 486 выездов. В результате принятых мер спасено 7 человек, 43 здания и 7 ед. автотракторной техники”, — говорится в сообщении спасателей.

Как сообщал за прошедшие сутки спасатели совершили 1 745 выездов на вызовы для ликвидации опасных ситуаций.

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