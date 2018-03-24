В бюджет Украины не поступают налоги с игорного бизнеса. Ведь подобные заведения работают подпольно.

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что в развитых странах средства от игорного бизнеса направляют на развитие социальных потребностей. В Украине этот вопрос не урегулирован, а бизнес работает, передает со ссылкой на .

"В Верховной Раде находится законопроект, регулирующий этот вопрос комплексно. Более двух лет закон не рассматривают. Он застрял в парламенте. Просьба ко всем: помочь нам легализовать игорный бизнес", - прокомментировал министр.

Также на легализации игорного бизнеса в Украине настаивает . Ведь отсутствие регулирования в этой сфере не спасает страну от подпольных казино и нелегальных лотерей. В то же время бюджет недополучает средства.

"Учреждения, которые имеют соглашение с агентской компанией, пусть работают. Я не против такого вида бизнеса. Но он должен быть законным. Если они будут подавать отчеты в - пожалуйста. Нелицензированные же должны закрыть", - заявил осенью 2017 года генпрокурор Украины Юрий .

Игорный бизнес в Украине запретили еще летом 2009 года. Негосударственные лотереи оказались вне закона в 2012-м.

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