В Украине 2 апреля стартует национальная кампания «Врач для каждой семьи», во время которой каждый гражданин получит возможность выбрать врача первичного звена и заключить с ним декларацию про обслуживание.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, информирует svodka.net.

«Это значит подписать декларацию о выборе с семейными врачами, участковыми терапевтами и педиатрами. Это действительно форма заявления о том, что мы выбрали того или иного врача. С помощью этой декларации мы сообщаем, что выбрали именно такого врача и именно такое медучреждение. Информация о нашем выборе попадает в электронную систему здравоохранения и в июле средства налогоплательщиков пойдут конкретно за нас, именно в это заведение, именно к тому врачу, кому вы доверили свое здоровье. Это и есть принцип деньги за пациентом», — сказал он.

Что нужно для заключения декларации:

1. Выбрать по собственным критериям медучреждение и врача.

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2. Убедиться, что медицинское учреждение подключено к электронной системе здравоохранения. У такого заведения на видном месте должна быть специальная отметка «Здесь можно выбрать своего врача».

3. С собой нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон. Если нужно подписать декларацию за ребенка до 14 лет, необходимо также свидетельство о рождении. Декларацию за ребенка подписывает один из родителей.

4. Обратиться в регистратуру и сообщить о намерении заключить декларацию. Или во время приема сообщить об этом врачу.

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5. Уполномоченный работник медучреждения введет данные пациента в электронную систему. На мобильный телефон должно поступить смс-сообщение с кодом, который нужно сообщить работнику медучреждения.

6. Из электронной системы работник медучреждения должен распечатать декларацию. Необходимо проверить данные и подписать декларацию в двух экземплярах, один из которых забирает пациент, второй остается в медицинском учреждении.

7. Работник медучреждения подтверждает декларацию электронной подписью и отправляет в электронную систему.

Заместитель министра также сообщил, что со временем будет предоставлена возможность пациентам непосредственно заключать декларации с врачом через систему e-health, но для этого нужна будет цифровая подпись.

Он также отметил, что конечного срока заключения деклараций о предоставлении первичной медицинской помощи нет. Это можно сделать, начиная со 2 апреля в любое удобное для гражданина время.

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