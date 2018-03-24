Во время открытия президентом Петром Порошенко детского сада в селе Обаров Ровенской с крыши здания упала сосулька.

Это видно на третьей минуте видео, опубликованном на странице президента в Facebook.

Когда Порошенко читал речь человек, похожий на его охранника, стоял у стены. Справа под его ногами разбился кусок льда,передает со ссылкой на .

После этого охранник отошел к толпе собравшихся детей и взрослых.

"А теперь у нас тут самый красивый садик. Да?" - обращался в это время к детям президент.

Сегодня президент находится с рабочим визитом на Ровенщине. Также он должен приехать в Волынскую область, где представит нового председателя облгосадминистрации - Александра Савченко.

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