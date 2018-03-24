По данным The Times, 26 марта из Москвы будет отозван посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер, после чего начнется "беспрецедентно скоординированная" высылка российских дипломатов из более 20 стран ЕС. На такие меры европейские страны пойдут из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения на Скрипаля использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок" Фото: ЕРА По данным издания, 26 марта из Москвы будет отозван посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер, после чего начнется "беспрецедентно скоординированная" высылка дипломатов.The Times отмечает, что дипломатов вышлют Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и еще до девяти стран.Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Совет национальной безопасности США посоветовал американскому президенту Дональду Трампу выслать из страны ряд российских дипломатов из-за отравления Скрипаля. По данным телеканала, если Трамп последует этим рекомендациям, об этом будет объявлено в начале следующей недели.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Они находятся в тяжелом состоянии. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Позже его выписали.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.22 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Мэй пытается убедить лидеров стран ЕС выслать российских дипломатов.22 марта лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера. Издание The Guardian писало, что Франция, Польша, Литва, Латвия и Эстония рассматривают возможность высылки российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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