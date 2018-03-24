Большинство жителей Сербии (84%) выступили против вступления страны в НАТО. Такой результат показал опрос Института по европейским делам.

За членство Сербии в Североатлантическом альянсе высказались 10% респондентов, остальные затруднились ответить.

68% жителей страны уверены, что сотрудничество с НАТО не принесет Белграду никакой пользы, 18% придерживаются противоположного мнения.

При этом сербы вспомнили бомбардировки Югославии силами альянса в 1999 году. 17% считают, что причиной была политика тогдашнего президента объединенной республики Слободана Милошевича, чуть меньше (15%) респондентов полагают, что США и западные страны просто отстаивали свои интересы, 12% уверены, что всему виной было изгнание сербов из Косово, а 10% — отделение Косово от Сербии.

Больше половины жителей (62%) заявили, что не приняли бы извинений от НАТО.

В 1999 году альянс провел операцию в Югославии во время войны в Косово. Поводом для этого СМИ называли волну этнических чисток в регионе.

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