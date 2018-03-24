Около 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов, связанных с «московскими шпионскими сетями».

Такое решение они намереваются принять из солидарности с Великобританией, обвинившей Москву в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом в субботу, 24 марта, пишет The Times.

Процесс выдворения, вероятно, начнется 26 марта с отзыва посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера на четыре недели.

The Times уточняет, что в акции примут участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и еще до девяти стран.

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