|20 европейских стран выдворят российских дипломатов
|24.03.2018 08:56
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Около 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов, связанных с «московскими шпионскими сетями».
Такое решение они намереваются принять из солидарности с Великобританией, обвинившей Москву в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом в субботу, 24 марта, пишет The Times.
Процесс выдворения, вероятно, начнется 26 марта с отзыва посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера на четыре недели.
The Times уточняет, что в акции примут участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и еще до девяти стран.
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