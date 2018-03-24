В Харькове грузовик DAF выехал на встречную полосу и столкнулся с 5 атомобилями.

произошло сегодня, 23 марта, возле авторынка Лоск, информирует Нацполиция региона,передает со ссылкой на .

Сообщается, что водитель фуры не справился с управлением и следовательно вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с 5 машинами: , , , ВАЗ и АЗЛК.

"По словам водителя DAF, во время движения грузовика отказали тормоза. В результате никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения", - сообщает полиция.

Правоохранители составили на водителя грузовика административный протокол по факту нарушения правил дорожного движения. Собранные матeриал на в дальнейшем пeрeдадут на рассмотрение суда.

Маршрутка с пассажирами вылетела в кювет и перевернулась на крышу. Авария произошла на трассе - Одесса.

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