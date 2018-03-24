|Трамп включился в гонку вооружений
|24.03.2018 09:03
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«Наш ядерный запас будет намного мощнее, чем у любой другой страны. Никто не сможет даже близко подобраться нам по этому показателю», – предупредил глава Белого дома.
Президент США Дональд Трамп заявил, что подписанный им в пятницу бюджет на 2018 финансовый год позволит, между прочего, возродить американскую военную сила.
«У нас будет самая сильная армия в нашей истории», – сказал он в ходе выступления в Белом доме.
По его словам, иметь в своем распоряжении столь мощные вооруженные силы – «это очень важно».
Существенные средства пойдут над модернизацию ядерного арсенала США.
«Наш ядерный запас будет намного мощнее, чем у любой другой страны. Никто не сможет даже близко подобраться нам по этому показателю», – предупредил глава Белого дома.
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