|Сутки в АТО: боевики обстреляли Авдеевку из минометов
|24.03.2018 09:14
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Сепаратисты из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским позициям близко Марьинки. На луганском направлении в течение суток сохранялась тишина
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За прошедшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли три раза – жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке утром в субботу, 24марта, на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.
«На Донецком направлении из запрещенных Минскими договоренностями 120 мм минометов оккупанты обстреляли Авдеевку. По населенному пункту враг выпустил шесть мин. Пострадавших между гражданского населения нет», — говорится в сводке.
По данным штаба, около полуночи сепаратисты из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским позициям близко Марьинки, а минометы калибра 82-мм применили неподалеку Каменки. В результате обстрелов ни один украинский солдат не пострадал.
«На луганском направлении в течение суток сохранялась тишина», – добавили военные.
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В то же время в самопровозглашенных ЛДНР заявили, что не зафиксировали ни одного обстрела со стороны украинских военных за минувшие сутки.