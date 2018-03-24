Сепаратисты из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским позициям близко Марьинки. На луганском направлении в течение суток сохранялась тишина

За прошедшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли три раза – жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке утром в субботу, 24марта, на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.

«На Донецком направлении из запрещенных Минскими договоренностями 120 мм минометов оккупанты обстреляли Авдеевку. По населенному пункту враг выпустил шесть мин. Пострадавших между гражданского населения нет», — говорится в сводке.

По данным штаба, около полуночи сепаратисты из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским позициям близко Марьинки, а минометы калибра 82-мм применили неподалеку Каменки. В результате обстрелов ни один украинский солдат не пострадал.

«На луганском направлении в течение суток сохранялась тишина», – добавили военные.

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В то же время в самопровозглашенных ЛДНР заявили, что не зафиксировали ни одного обстрела со стороны украинских военных за минувшие сутки.

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