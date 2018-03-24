После концерта на территории оккупированного Крыма в базу сайта «» попал известный российский шут, продюсер и сценарист, передает

Соответствующая информация размещена на ресурсе.

Речь идет о Семене Слепакове. «Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Крыма», – говорится в сообщении ресурса.

Напомним, иностранные артисты и другие деятели культуры нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированный Крым через закрытые Украиной пункты пропуска. Некоторым артистам и певцам, приехавшим на гастроли в Крым или высказавшимся в поддержку российской аннексии Крыма, запрещено выступать на материковой Украине.

Отметим, Слепакова, многие помнят еще в качестве капитана команды КВН «Сборная Пятигорска». В 2006 году, когда он покинул КВН, вместе с резидентом «Comedy Club» Гариком Мартиросяном и продюсером ТНТ Александром Дулерайном он реализовал проект «Наша Russia». Слепаков один из продюсеров сериала «Универ» и «Интерны».

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