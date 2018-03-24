В прошлом году Национальный банк уничтожил разменных и оборотных монет на сумму в 1,2 млн гривен. Об этом сообщили в Нацбанке в ответе на требование.

“В течение 2017 года Национальным банком Украины было отправлено для уничтожения в Банкнотно-монетный двор разменных и оборотных монет общим количеством 2,7 млн штук на сумму в 1,2 млн гривен”, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по данным НБУ, после прекращения печати банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, а также выпуска монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек до 2020 года количество монет на одного человека, находящихся в обращении, уменьшится на 60%, а количество банкнот — на 40%.

Напомним, в Нацбанке пояснили, каким образом произойдет сокращение в обращении количества монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

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