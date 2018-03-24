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Филатов: Хищения металла в Днепре упали в шесть раз. Тырят теперь в основном у граждан и несчастного "Укртелекома"
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24.03.2018 09:34
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Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что после уничтожения в Днепре 143
пунктов приема металлолома в городе перестали воровать коммунальное
имущество. Филатов: Коммунальное имущество брать боятся.
Знают, что если поймаем, то переломаем руки Фото: Borys Filatov /
Facebook "За месяц операции "Дамоклов меч" уничтожено 143 пункта
приема металлолома. Подчеркиваю – "уничтожено", а не
"закрыто". То есть в буквальном смысле по ним проехались
бульдозером. По вчерашней полицейской статистике, хищения металла
по городу упали в шесть раз. И, кстати, тырят теперь в основном у
граждан и несчастного "Укртелекома". Коммунальное имущество брать
боятся. Знают, что если поймаем, то переломаем руки", –
написал он.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1669108976504326&id=100002157183088
22 февраля Филатов заявил, что принял решение перенять
израильский опыт сноса домов террористов, применив его по
отношению к пунктам приема металла."Да. Это – самоуправство.
Но вы попробуйте меня посадить", – заявил он.
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