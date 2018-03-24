Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак, слухи о второй беременности которой появились недавно, опубликовала фото с огромным животом.

На снимке беременная Ксения позирует в купальнике. «Совсем недавно было так! А вчера был День воды!», — подписала фото Собчак, уточнив, что собирает деньги для больной девочки и для новых разработок, информирует svodka.net.

Старое фото вызвало умиление у поклонников Собчак, хотя большинство комментариев о выборах, а не о беременности Ксении.

sestra_irina: Какое красивое фото,Вам ооооочень идёт это Положение.

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Напомним, о беременности Ксении Собчак ранее заявил российский телеведущий Андрей Малахов. По его словам, такие слухи ходят давно и он им верит. Малахов считает, что Собчак на шестом месяце.

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