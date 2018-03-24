Для украинцев ситуация с нардепом Надеждой Савченко опасна ввиду отсутствия полного понимания того, что происходит.

Такое мнение высказал политолог Евгений Магда, сообщает со ссылкой на "".

"В значительной степени украинское общество живет в парадигме Отечественной войны, где четко понятно, где наши, где их. А здесь создается интересная ситуация", – сказал он.

Магда объяснил, что как ни парадоксально, Савченко сыграла свою роль во время пребывания в заключении.

Она стала символом сопротивления и символом борьбы за нее. Нечего каяться в том, что украинцы боролись за освобождение Савченко. Другое дело, если анализировать несколько ретроспективно, можно увидеть некоторые течения,

– добавил он.

В частности политолог обратил внимание на "Закон Савченко", который появился неожиданно и был очень контраверсионным и действительно направленным на расшатывание общества изнутри.

"Это пример того, что гибридная война идет за наши мозги, не за территории, несмотря на все диалоги, которые сегодня были обнародованы", – отметил Магда.

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