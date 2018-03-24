Пилотируемый корабль «Союз МС-08″ с экипажем из трех человек пристыковался к Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме.

На борту корабля, который 21 марта стартовал с Байконура, находятся космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев, а также бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд, информирует svodka.net.

На МКС между прочих грузов доставлен мяч Telstar18 российского чемпионата мира по футболу-2018 и, скорее только, будет задействован в первом матче турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

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