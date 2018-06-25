|В Калифорнии выбрали самую уродливую собаку
|25.06.2018 08:47
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В Калифорнии прошел 30-й Всемирный конкурс собак под названием Самая уродливая собака в мире, сообщает Корреспондент.
По данным источника, за звание самой некрасивой собаки боролись 14 претендентов.
Победителем стал девятилетний английский бульдог Жа-Жа, который завоевал для своей хозяйки денежный приз в размере 1,5 тысячи долларов.
Стоит отметить, что особенной чертой Жа-Жа является длинный язык.
Как сообщал svodka.net ранее, в американском штате Аризона на видео попал момент спасения псом его лучшего друга.
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