|Трамп одобрил выделение Украине помощи в размере $620 млн
|24.03.2018 09:57
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, который предусматривает выделение расходов на поддержку Украины в размере более 620 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.
«Президент США Дональд Трамп подписал ранее принятый Сенатом и Палатой представителей Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год. Общий объем помощи Украине в документе определен в сумме 620,700 млн долларов, что превышает соответствующую прошлогоднюю смету», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что согласно закону, Пентагону выделено 200 млн долларов для оказания военно-технической помощи Украине, что на 50 млн долларов больше ассигнований в 2017 году.
Также смета помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определена в сумме 420,700 млн долларов, что на 10 млн превышает соответствующие расходы прошлого года.
Кроме того, документ также ассигнует 250 млн долларов на противодействие российской информационной пропаганде, коррупционным действиям и другим мерам влияния.