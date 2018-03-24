Вместо того, чтобы предметно заняться зловещими фигурами Гонтаревой, Продана и Данилюка, не просто коррупционных, а убивших все живое в нашей экономике, НАБУ стала бороться с судами, пытаясь спасти неправильно составленное ею и прогнозируемо заваленное ею же дело против Насирова, которое изумительно иллюстрирует, КАК НЕЛЬЗЯ работать антикоррупционным органам, и в таком качестве наверняка войдет во все юридические учебники.

Об этом в своем блоге пишет народный депутат Украины Александр Кирш.

«Даже вопреки общественному запросу на посадку хотя бы уже кого-нибудь из высших эшелонов власти, пацанята из НАБУ не смогли грамотно разоблачить даже того, чья уже сама должность является для большинства населения основанием для пожизненного заключения, и теперь выкручивают руки судам (как будто те виноваты в их импотенции), которым ничего, кроме неправильно заполненных томов бумаги, не смогли предоставить, информирует svodka.net.

Я таки терпеливый. Я дождусь окончательного провала этого дела, где бы он ни состоялся — в Украине или Европе, и тогда гуманно потребую [административной] крови — должностной/служебной/возможно, уголовной ответственности тех, кто причастен к этому удивительному делу, и попрошу рассказать, как именно, с какой целью и с чьей подачи осуществлялась срочная замена высшего руководства налогового аппарата и к чему конкретно она привела.»

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