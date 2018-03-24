|Сеть взбудоражило фото разграбленной гостиницы в оккупированном Донецке
|24.03.2018 10:09
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Фото на своей странице в Facebook опубликовал помощник боевиков ДНР Александр Болотин.
svodka.net/ , информирует svodka.net.
На снимке хорошо заметны пустые окна, а также наполовину оторванную букву на вывеске у входа в заведение.
«Конец «Европы»
(Печальный пост)
Когда то были здесь софиты
И шторы в окнах здесь были
Передовые неофиты
Украли всё… И ручку от двери», — комментирует пост сам Болотин.
При этом помощник боевиков обвиняет в случившемся жителей Смолянки, которые по его заверениям и разграбили гостиницу, а также своего главаря — Александра Захарченко.
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