|Омелян: директор Ryanair сказал, что в Россию они не пойдут
|24.03.2018 10:14
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В Ryanair считают, что в России высокий уровень коррупцииМинистр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что ирландская авиакомпания Ryanair не собирается заходить в Россию.
Владимир Омельян. Фото: mtu.gov.ua
"Ну что же, Украина наконец получила самую большую и самую дешевую по стоимости билетов авиакомпанию Европы! Более того, у нас теперь настоящие друзья в Ирландии, не хуже украинских спецов разбираются в перепитиях украинского doing business and politics. И поддерживают и любят Украину не только до глубины своего кармана", - пишет министр в Facebook.
Владимира Омеляна также порадовала фраза руководства Ryanair, что "в Россию мы не пойдем, там коррупция".
"Так недавно говорили и о нас. Мы меняем эти шаблоны!", - добавляет Омелян.
Напомним, что ирландский лоукостер Ryanair откроет 10 рейсов из Киева и 5 из Львова. Соглашение между авиакомпанией и аэропортом "Борисполь" подписали 23 марта.
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