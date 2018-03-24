Отец основателя Tesla и SpaceX Илона Маска - 72-летний Эррол Маск - воспитывает ребенка от своей же 30-летней падчерицы Яны Безуиденхут, сообщает Корреспондент .

По данным источника, 25 лет назад Маск-старший женился на Хайде Безуиденхут, у которой была четырехлетняя дочь Яна. После 18 лет совместной жизни супруги развелись, а спустя какое-то время Эррол Маск начал встречаться со своей бывшей падчерицей и у них родился ребенок.

Стоит отметить, Илон Маск пришел в гнев, когда узнал, что у его отца и сводной сестры появился ребенок и прекратил общение с отцом.

Кроме этого, признался американским СМИ, что не знает, почему разозлился его сын. Он подтвердил, что у него есть сын от Яны Безуиденхут, однако умолчал, что она его падчерица.

Сына Эррола Маска и Яны Безуиденхут назвали Эллиот Раш Маск и ему 10 месяцев.

Как сообщал svodka.net, подтвердились слухи о том, что Эмбер Херд связана отношениями с главой Tesla Motors и основателем компаний PayPal и SpaceX Илоном Маском, актриса уже готовится объявить о серьезном романе с миллиардером обществу.

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