|Сводная сестра Илона Маска родила ребенка от его отца
|24.03.2018 10:22
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Отец основателя Tesla и SpaceX Илона Маска - 72-летний Эррол Маск - воспитывает ребенка от своей же 30-летней падчерицы Яны Безуиденхут, сообщает Корреспондент.
По данным источника, 25 лет назад Маск-старший женился на Хайде Безуиденхут, у которой была четырехлетняя дочь Яна. После 18 лет совместной жизни супруги развелись, а спустя какое-то время Эррол Маск начал встречаться со своей бывшей падчерицей и у них родился ребенок.
Стоит отметить, Илон Маск пришел в гнев, когда узнал, что у его отца и сводной сестры появился ребенок и прекратил общение с отцом.
Кроме этого, признался американским СМИ, что не знает, почему разозлился его сын. Он подтвердил, что у него есть сын от Яны Безуиденхут, однако умолчал, что она его падчерица.
Сына Эррола Маска и Яны Безуиденхут назвали Эллиот Раш Маск и ему 10 месяцев.
Как сообщал svodka.net, подтвердились слухи о том, что Эмбер Херд связана отношениями с главой Tesla Motors и основателем компаний PayPal и SpaceX Илоном Маском, актриса уже готовится объявить о серьезном романе с миллиардером обществу.
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