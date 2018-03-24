|Сутки в АТО: три обстрелы, боевики применили минометы
|24.03.2018 10:30
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Боевики сорвали двухдневную тишину обстрелами Авдеевки и МарьинкиЗа прошедшие сутки, 23 марта, боевики 3 раза нарушили перемирие - пострадавших нет.
Фото: Андрій Попіль
"На Донецком направлении из запрещенных минского договоренностям 120 мм минометов оккупанты обстреляли Авдеевку. В целом по населенному пункту враг выпустил шесть мин. В результате вражеского огня частично разрушено приусадебный дом и хозяйственную постройку. Пострадавших между гражданского населения нет", - сообщает пресс-центр штаба АТО.
Около полуночи враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по позициям сил АТО близко Марьинки, а минометы калибра 82 мм применил неподалеку Каменки.
На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.
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Напомним, что 2383 украинских военных погибли за время вооруженного конфликта на Донбассе.