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Сутки в АТО: три обстрелы, боевики применили минометы
24.03.2018 10:30
Сутки в АТО: три обстрелы, боевики применили минометы
Боевики сорвали двухдневную тишину обстрелами Авдеевки и Марьинки
За прошедшие сутки, 23 марта, боевики 3 раза нарушили перемирие - пострадавших нет.
Сутки в АТО: три обстрелы, боевики применили минометы Фото: Андрій Попіль

"На Донецком направлении из запрещенных минского договоренностям 120 мм минометов оккупанты обстреляли Авдеевку. В целом по населенному пункту враг выпустил шесть мин. В результате вражеского огня частично разрушено приусадебный дом и хозяйственную постройку. Пострадавших между гражданского населения нет", - сообщает пресс-центр штаба АТО.

Около полуночи враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по позициям сил АТО близко Марьинки, а минометы калибра 82 мм применил неподалеку Каменки.

На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

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Напомним, что 2383 украинских военных погибли за время вооруженного конфликта на Донбассе.

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