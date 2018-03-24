Актриса Алика Смехова назвала патриотом России актера Алексея Серебрякова, который заявил, что дерзость и хамство являются национальной идеей россиян. По ее словам, мало кто из оппонентов актера способен усыновить детей и сыграть мощные роли. Смехова: Леша, несмотря на то, что уехал, является патриотом России, потому что болеет за Россию Фото: alika_smekhova / Instagram На просьбу прокомментировать данное высказывание Серебрякова, Смехова ответила, что гордится смелостью актера. По ее словам, мало кто из его оппонентов "мог бы, как Алексей, усыновить двух мальчиков, взять бездомных животных, сыграть мощные роли". Смехова считает, что "вся эта свора, которая набросилась" не вникла в суть вопроса и не услышала его ответа, при этом "все просто хотят придраться, лишь бы было к чему и кому".Актриса считает, что "Леша, несмотря на то, что уехал, является патриотом России, потому что болеет за Россию". По словам Смеховой, "у всех душа болит за то, что происходит", потому что приходится собирать деньги детям на операции, а в государстве не работают "механизмы, которые должны решать эти вопросы".При этом она добавила, что в России совсем недавно, только в 1861 году отменили крепостное право, следовательно, "к сожалению, рабская психология еще жива". Смехова считает, что "люди, которые писали доносы – они оттуда". По ее словам, "вот они и писали, рабы".По мнению актрисы, советский правитель Иосиф Сталин "словно бес, разбудил в людях самое страшное, темное, в темных людях, а в светлых – нет". Смехова добавила, что во все времена "были герои, которые сидели по 15, по 20 лет и никого не выдавали, сохранили человеческое лицо".В интервью журналисту Юрию Дудю, опубликованном 20 февраля, Серебяков назвал хамство национальной идеей России. "До сих пор ни знание, ни дальновидность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, дерзость и хамство", – сказал он.В ответ в РФ предложили лишить его гражданства.Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко заявил, что актера за его высказывания перестанут приглашать на роли в российских фильмах.Российская актриса Лия Ахеджакова поддержала Серебрякова.Серебряков в начале 2012 года эмигрировал вместе с семьей в Канаду. Актер объяснил такой шаг неблагоприятной социальной обстановкой в России – ростом агрессии и нетерпимости в обществе и несоблюдением властями гражданских прав населения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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