В Киевской области в Ирпенском районе зафиксирована вспышка кори и ветрянки. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"В одно из медицинских заведений за помощью обратилось шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пятеро с подозрением на корь. Среди больных есть одна беременная женщина, - уточнили в КОГА..

На данный момент они находятся в инфекционном отделении Ирпеньской больницы.

"В связи с вспышка Департаментом здравоохранения КОГА был созван оперативный штаб по ликвидации заболеваний корью и ветряной оспой, которым был разработан соответствующий план мероприятий", -

Стоит отметить, что лекарств от кори не существует и единственный надежный метод профилактики заболевания - вакцинация.

Как сообщал svodka.net, с начала 2018 года корью заболели 5 тысяч 839 жителей Украины, а также зарегистрирована еще одна смерть. Зарегистрирован седьмой случай смерти от болезни в Одесской области.

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