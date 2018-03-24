|В Киевской области зафиксировали вспышка кори и ветрянки
|24.03.2018 10:58
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В Киевской области в Ирпенском районе зафиксирована вспышка кори и ветрянки. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
"В одно из медицинских заведений за помощью обратилось шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пятеро с подозрением на корь. Среди больных есть одна беременная женщина, - уточнили в КОГА..
На данный момент они находятся в инфекционном отделении Ирпеньской больницы.
"В связи с вспышка Департаментом здравоохранения КОГА был созван оперативный штаб по ликвидации заболеваний корью и ветряной оспой, которым был разработан соответствующий план мероприятий", -
Стоит отметить, что лекарств от кори не существует и единственный надежный метод профилактики заболевания - вакцинация.
Как сообщал svodka.net, с начала 2018 года корью заболели 5 тысяч 839 жителей Украины, а также зарегистрирована еще одна смерть. Зарегистрирован седьмой случай смерти от болезни в Одесской области.
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