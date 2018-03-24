Лавров таки уходит: названы претенденты на пост главы МИД РФ
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Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации
Сергей таки не войдет в состав нового правительства России, которое
вскоре будет сформировано российским лидером Владимиром
Путиным.
Подтверждение этому, как информирует , имеют источники RTVI,
передает .
В частности, источники информируют, что на сегодняшний день стало
известно о некоторых личностях, которые могу возглавить вместо
Сергея Лаврова внешнеполитическое ведомство Российской Федерации. В
частности, прежде только, говорится об одном из действующих
заместителей министра, неком Грушко, или же человеке, который вне
ведомства, но из администрации президента России Владимира
Путина.
Напомним, ранее об изменениях в правительстве России, которые
намерен сделать президент Путин, рассказал российский пропагандист
Дмитрий Киселев. Однако при этом прокремлевский ведущий утверждал,
что Сергей обязательно останется в должности главы Министерства
иностранных дел Российской Федерации.
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