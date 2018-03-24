При проведении земляных работ во Львове обнаружили два артснаряда каллибра 76 мм времен Второй мировой войны на расстоянии 200 метров от новостроек. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает

"23 марта в 14:20 в г.Львове, на ул.Пидголоско, 20 во время проведения земляных работ были обнаружены два 76 мм артснаряда времен Второй мировой войны на расстоянии 200 м от новостроек", - говорится в сообщении департамента ОГА.

Место происшествия было ограждено, выставлена ​​охрана.

По состоянию на 24 марта устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны, которые были обнаружены, еще не изъяли.

Напомним, на Прикарпатье у мужчины во время обысков обнаружили и изъяли целый запас оружия и боеприпасов.

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