Руководитель фракции «Батьківщина» Юлия Тимошенко впервые после задержания внефракционного нардепа Надежды Савченко прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Политик заявила, что ее номер один в предвыборном списке «оказалась не на своем месте», информирует svodka.net.

«Когда Надежда вернулась домой, пережив колоссальный стресс, издевательства, голодовки, страх – надо было настаивать на длительной психологической реабилитации. Минимум год надо было восстанавливать здоровье Надежды. Как человека, мне ее долго жаль. Просто оказалась не на своем месте в жизни», — заявила Тимошенко.

Как сообщал «Обозреватель», 23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для внефракционного депутата Верховной Рады Надежды Савченко в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней.

Савченко вменяют сговор с главой Центра освобождения пленных ГО «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, главарем «ДНР» Александром Захарченко и «министром доходов и сборов» «ДНР» Александром Тимофеевым с целью посягательства на конституционный порядок в Украине путем покушений на высшее руководство страны и совершения терактов.

Читайте: Надежда Савченко может превратиться в Анти-Юлю, - Сергей Руденко

По словам судьи, Савченко планировала провокацию преступления, а не само преступление. Ее подозревают по ряду статей УК Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира