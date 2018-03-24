В Харькове правоохранители выявили тайный реабилитационный центр

Харьковская местная прокуратура №4 вместе с работниками Национальной полиции разоблачили тайный реабилитационный центр, в котором насильно удерживали алко- и наркозависимых.

Как сообщает в субботу пресс-служба прокуратуры Харьковской области, центр находился в одном из домов в частном секторе в Московском районе города.

"Установлено, что к пациентам, которых "лечили" в заведении, применялось психологическое насилие. У них отбирали документы и мобильные телефоны, принудительно удерживали в помещении в ненадлежащих и антисанитарных условиях без полноценного питания и медицинского обеспечения. В качестве "лечения" пациенты читали Библию и молились", - цитирует руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова пресс-служба ведомства.

Во время санкционированного судом обыска помещения правоохранительных обнаружили там 39 женщин и мужчин.

Досудебное расследование начато по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства дела и причастные лица.