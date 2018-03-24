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"Отже, дочекаєтесь": Вікторія Боня натякнула на весілля (ФОТО)
24.03.2018 11:10
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Зірка "Дом 2" Вікторія Боня, після розлучення з Алексом Смерфітом не афішує своє особисте життя у мережі, втім, шанувальники давно здогадалися, що у зірки є бойфренд, а днями фани почали сподіватися на швидке весілля.

Так, офіційний фан-клуб зірки опублікував її світлину у срібній весільній сукні із підписом: "Вся країна очікує цього дня".

Вікторія Боня не забарилася з відповіддю, додавши коментар: "Отже, дочекаєтесь!", - написала вона.

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