|"Отже, дочекаєтесь": Вікторія Боня натякнула на весілля (ФОТО)
|24.03.2018 11:10
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Зірка "Дом 2" Вікторія Боня, після розлучення з Алексом Смерфітом не афішує своє особисте життя у мережі, втім, шанувальники давно здогадалися, що у зірки є бойфренд, а днями фани почали сподіватися на швидке весілля.
Так, офіційний фан-клуб зірки опублікував її світлину у срібній весільній сукні із підписом: "Вся країна очікує цього дня".
Вікторія Боня не забарилася з відповіддю, додавши коментар: "Отже, дочекаєтесь!", - написала вона.
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