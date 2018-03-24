Авиация Путина и Асада сбросила термитные бомбы на Восточную Гуту: погибли десятки мирных жителей



В результате атаки авиации правительства Башара Асада при поддержке российской авиации в Арбине погибли 37 мирных жителей. Самолеты сбросили термитные бомбы на подземные укрытия в районе Восточной Гуты, сообщает организация «Белые каски». «Ужасная бойня в Арбине. По меньшей мере 37 гражданских сгорели от напалма… Большинство погибших — женщины и дети», — сказано в заявлении. Напомним, 21 марта российская авиация нанесла удары по лагерю беженцев в сирийской провинции Идлиб в Сирии. В результате погибли около десятка мирных жителей, как минимум 15 человек получили ранения. Ранее, 17 марта, самолеты, принадлежащие России и армии сирийского диктатора Башара Асада, сбросили фосфорные бомбы на пригород Дамаска, Восточную Гуту. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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