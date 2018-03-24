В Кремле назвали “чушью” информацию о вербовке народного депутата Украины Надежды Савченко Россией, а также заявили, что это внутреннее дело Украины. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает со ссылкой на ТАСС.

“Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко — это глубоко внутреннее дело Украины”, — сказал Д.Песков.

Он также отметил, что интересно, будет ли принято “какое-то заявление европейских лидеров с требованием к Киеву дать свободу Савченко”.

Напомним, 23 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал Савченко до 20 мая.

Как сообщал , накануне Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила дозволение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст. 14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Луценко также заявлял, что есть факты предоставления оружия со стороны РФ для терактов в Киеве.

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