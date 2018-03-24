



Відомий співак Олег Винник останнім часом згадується у всіх ЗМІ як своєрідний феномен, дивуючи неймовірною популярністю. Днями співак з'явився у ефірі ранкового шоу Лілії Ребрик і відкрив кілька таємниць, зокрема й щодо зовнішності.



Олег Винник зізнався, що зараз він пофарбований: "Я фарбуюся, тому що протягом 2 тижнів вигоряю: стаю, як лев - жовтий-жовтий, - каже Олег Винник. - Мені подобається і практичніше з хвостиком, але ті, хто звик до мене з розпущеним волоссям, почали боятися: "А що Винник з ними зробив?", "А що, він більше не вийде з такими волоссям?" Тому я все-таки вирішив знову підстригтися".



"Щоб прокинутися, беру лід. Якщо вранці є час, люблю прийняти ванну, полежати в теплій воді хоча б хвилин 10", - розкрив секрет вдалого початку дня співак.





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