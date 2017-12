Основатель компании SpaceX Илон Маск пояснил, что считает "скучными" бетонные или стальные блоки, которые обычно используются в качестве утяжелителей для ракеты, а потому намерен отправить "нечто необычное", а именно автомобиль Tesla. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 20.00 | комментариев: В декабре SpaceX анонсировала запуск новой ракеты тяжелого класса Falcon Heavy с электромобилем Tesla на борту Фото: elonmusk / Instagram "Испытательные полеты новых ракет обычно включают в себя массивные симуляторы в виде бетонных или стальных блоков. Это показалось очень скучным", – написал Маск. A Red Car for the Red Planet Test flights of new rockets usually contain mass simulators in the form of concrete or steel blocks. That seemed extremely boring. Of course, anything boring is terrible, especially companies, so we decided to send something unusual, something that made us feel. The payload will be an original Tesla Roadster, playing Space Oddity, on a billion year elliptic Mars orbit. Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Дек 22, 2017 at 10:47 PST Маск пояснил, что намерен отправить "нечто необычное", а именно Tesla.Он добавил, что в машине во время полета будет играть песня Дэвида Боуи Space Oddity.SpaceX – американская компания, основанная в 2002 году Маском с целью сократить расходы на полеты в космос и открыть путь к колонизации Марса. Компания разработала ракеты-носители Falcon 1 и Falcon 9, а также космический корабль Dragon.В 2018 году компания намерена увеличить количество запусков примерно на 50%.В декабре SpaceX анонсировала запуск новой ракеты тяжелого класса Falcon Heavy с электромобилем Tesla на борту. Запуск планируется в январе 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



