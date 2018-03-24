Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль не считал себя предателем, так как присягал Советскому Союзу, а не России, рассказал школьный друг бывшего российского разведчика Владимир Тимошков. По его словам, Скрипаль просил у президента РФ Владимира Путина разрешения вернуться на родину. Следствие выяснило, что во время покушения на Скрипаля использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок" Фото: ЕРА По его словам, он говорил со Скрипалем по телефону в 2012 году. Бывший офицер ГРУ заявил, что не считает себя предателем, так как "присягу принимал на верность Советскому Союзу", а не России. При этом, по словам Тимошкова, Скрипаль сожалел о том, что был "двойным агентом", потому что вся его жизнь "оказалась испорчена".Тимошков сообщил, что в письме Путину прежний российский шпион просил его о "полном помиловании" и разрешении вернуться в Россию, чтобы увидеть мать, брата и других своих родственников.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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