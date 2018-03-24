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Друг Скрипаля заявил, что бывший разведчик писал письмо Путину с просьбой о помиловании
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24.03.2018 11:26
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Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль не считал себя предателем, так
как присягал Советскому Союзу, а не России, рассказал школьный друг
бывшего российского разведчика Владимир Тимошков. По его словам,
Скрипаль просил у президента РФ Владимира Путина разрешения
вернуться на родину. Следствие выяснило, что во время покушения на
Скрипаля использовался разработанный в России нервно-паралитический
агент "Новичок" Фото: ЕРА По его словам, он говорил со Скрипалем по
телефону в 2012 году. Бывший офицер ГРУ заявил, что не считает себя
предателем, так как "присягу принимал на верность Советскому
Союзу", а не России. При этом, по словам Тимошкова, Скрипаль
сожалел о том, что был "двойным агентом", потому что вся его
жизнь "оказалась испорчена".Тимошков сообщил, что в письме Путину
прежний российский шпион просил его о "полном помиловании" и
разрешении вернуться в Россию, чтобы увидеть мать, брата и других
своих родственников.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его
33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с
симптомами отравления в британском Солсбери. В больницу также
попал полицейский Ник Бейли. Все трое до сих пор находятся в
тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить
случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай
незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию
Великобритании поддержали
власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва
отказалась отвечать на ультиматум
Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества,
которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о
высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке
запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта
Россия объявила персонами нон грата 23 британских
дипломатов.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В
2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских
агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между
США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в
Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище
в Великобритании. Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011
году.
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