|Охранника Порошенко "спрятали" за спины детей (видео)
|24.03.2018 11:31
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Как стало известно, открытие президентом Украины Петром Порошенко детского садика в Ровенской области, чуть не закончилось трагедией, передает со ссылкой на .
Соответствующее видео опубликованно на странице главы государства в Facebook.
Так, пока Порошенко зачитывал речь на некотором расстоянии от здания, человек, по всей видимости, его охранник, стоял возле стены. Вдруг у него под ногами разбился кусок льда, сосулька, которая упала с крыши. Это можно увидеть на третьей минуте видео.
Охранник посмотрел вверх и чуть позже спрятался за толпой собравшихся детей и взрослых, которые также стояли вдоль фасада детсада и слушали президента.
В этот момент Порошенко сказал: «Вы когда-нибудь видели такого красавца?».
По информации пресс-службы Порошенко, это было торжественное открытие дошкольного подразделения Обаровского лицея.
Охранник посмотрел вверх и чуть позже спрятался за толпой собравшихся детей и взрослых, которые также стояли вдоль фасада сада и слушали президента.