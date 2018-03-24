Как стало известно, открытие президентом Украины Петром Порошенко детского садика в Ровенской области, чуть не закончилось трагедией, передает со ссылкой на .

Соответствующее видео опубликованно на странице главы государства в Facebook.

Так, пока Порошенко зачитывал речь на некотором расстоянии от здания, человек, по всей видимости, его охранник, стоял возле стены. Вдруг у него под ногами разбился кусок льда, сосулька, которая упала с крыши. Это можно увидеть на третьей минуте видео.

Охранник посмотрел вверх и чуть позже спрятался за толпой собравшихся детей и взрослых, которые также стояли вдоль фасада детсада и слушали президента.

В этот момент Порошенко сказал: «Вы когда-нибудь видели такого красавца?».

По информации пресс-службы Порошенко, это было торжественное открытие дошкольного подразделения Обаровского лицея.

Охранник посмотрел вверх и чуть позже спрятался за толпой собравшихся детей и взрослых, которые также стояли вдоль фасада сада и слушали президента.















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